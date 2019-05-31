Пт, 31.05.2019
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  • Галерея: в центре Риги сдается в аренду офис с советским мотоциклом в придачу

Галерея: в центре Риги сдается в аренду офис с советским мотоциклом в придачу

В центре Риги, на улице Бривибас, сдается в аренду помещение площадью 178 квадратных метров. Чем оно примечательно?

Собственник предлагает разместить в нем офис, салон или частную клинику. К помещении сделан стильный ремонт в скандинавском стиле, красивые светильники освещают светло-серые ситены с лепниной и молдингами, а также очищенные и законсервированные старинные перекрытия из красного кирпича.

Мы не знаем, по какому тонкому замыслу интерьер украшает ретро-мотоцикл ИЖ с коляской, но, согласитесь, это забавно. 

Смотрите галерею! 

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