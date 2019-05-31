Галерея: в центре Риги сдается в аренду офис с советским мотоциклом в придачу

Собственник предлагает разместить в нем офис, салон или частную клинику. К помещении сделан стильный ремонт в скандинавском стиле, красивые светильники освещают светло-серые ситены с лепниной и молдингами, а также очищенные и законсервированные старинные перекрытия из красного кирпича.