Владимир Путин. ФОТО: Alexei Nikolsky / AP / Scanpix

Уже несколько дней социологи и политики обсуждают колебания рейтингов Владимира Путина. Дошло до того, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил провести анализ ситуации и выяснить, падают ли все-таки рейтинги или растут.

Рейтинги президента России обрушились в 2018 году после объявления властей о планах повысить пенсионный возраст. С тех пор показатели уровня доверия президенту и готовности голосовать за него на выборах колебались в диапазоне нескольких процентных пунктов.

Очередной повод для разногласий возник в конце мая, когда ВЦИОМ выпустил результаты очередного исследования. Согласно ему, политику Путину доверяют 31,7% россиян - этот показатель достиг минимума с января 2006 года. Деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

В четверг колебания рейтингов комментировал пресс-секретарь президента. Песков обратил внимание на то, что хотя рейтинг доверия президенту и падает, но другой рейтинг - электоральный - растет.

Рейтинг доверия - это результаты ответов респондентов на вопрос: "Доверяете ли вы политику?" (варианты ответов - "доверяю" или "не доверяю") или на вопрос: "Кому из политиков вы доверяете?" (можно назвать одного из политиков). То, что вызвало последние дискуссии - это как раз тот случай, когда респондентов просили выбрать из нескольких политиков (Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Павел Грудинин).

Электоральный рейтинг - это результаты ответов на вопрос: "Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?"

Согласно последнему опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 50% россиян готовы голосовать за Путина (опрос от 19 мая 2019 года), этот показатель действительно вырос с начала года. Правда, следующие президентские выборы состоятся только в 2024 году, и по конституции Владимир Путин не вправе выдвигать свою кандидатуру.

"Есть много разных рейтингов. С одной стороны, рейтинг доверия, а с другой мы видим электоральный рейтинг Путина, который перешел в тенденцию роста", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится", - подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что в Кремле обращают внимание "на все работы наших экспертов в этой области".

Как же так выходит, что, если верить опросам, все меньше людей верят президенту, но все больше готовы голосовать за него?

Лев Гудков, директор "Левада-центра":

"Электоральный рейтинг - это примерно, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали. И там большинство действительно проголосовало бы за Путина, если считать от тех, кого мобилизовали и принудили прийти и проголосовать. Это безальтернативная ситуация на выборах. Политическое поле выжжено, оппозиционных кандидатов и критиков Путина к выборам не пускают. Поэтому нет реальной конкуренции, нет выбора. Напротив, работает машина принудительной аккламации - демонстративной поддержки того, у кого и так есть власть. Это не ситуация выбора.

А доверие характеризует ситуацию в стране - мобилизованности, конфронтации, снижения доходов, так как они снизились уже на 11-13% и имеют дальнейшую тенденцию к снижению. Это просто другой показатель. Он упал после того, как Путин подписал законопроект о повышении пенсионного возраста, и после некоторой стабилизации в ноябре он держится примерно на одном уровне. Но социальное недовольство растет и, не имея выхода, не имея возможность представить его публичной сфере, оно имеет выход такого разлитого недовольства".

(Би-би-си)

Григорий Юдин, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ:

"Если говорить о рейтингах ВЦИОМа, сейчас тренда на изменение показателей одобрения деятельности президента нет. По доверию Путину, может, и есть, но совсем небольшой. Если говорить о ФОМ, то после падения на фоне пенсионной реформы нет тренда по обоим вопросам.

В целом после падения лета прошлого года, связанного с нереализованными ожиданиями от нового срока [Путина], тренда нет ни по одному вопросу у обоих поллстеров. Так что вся последняя дискуссия высосана из пальца.

Чем объясняется большой разрыв между показателями доверия к президенту и одобрения его деятельности? Во-первых, опрос о доверии - открытый (людям предлагается самостоятельно вспомнить политиков, которым они доверяют. - Би-би-си).

Кроме того, доверие - это личное отношение, а одобрение должностного лица - экспертное суждение. Экспертные суждения респонденты обычно боятся выносить, они не считают себя специалистами. В России считается, что политика - это дело для специалистов. Раз страна стоит - значит, наверное, нормально работает руководитель. А доверие - это личная эмоция, тут люди могут уже конкретнее за себя говорить".

(Би-би-си)

Валерий Федоров, глава ВЦИОМ:

"Так как до ближайших выборов у нас еще пять лет, то, скажем, задавать вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах президента России, нам кажется явно преждевременным. Поэтому мы используем другой вопрос: как люди оценивают его работу на посту президента. Текущая цифра - это около 65%. Для сравнения, в январе было меньше 62%. Так что рост есть", - пояснил глава ВЦИОМа.

В то же время, по его словам, при определении уровня доверия применяется другой метод с использованием открытого вопроса: "Назовите, пожалуйста, четыре-пять российских политиков, кому вы больше всего доверяете".

"После периода больших выборов людей беспокоят не сугубо политические темы, их беспокоит социально-экономическая проблематика. Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение", - сказал социолог.

Валерий Федоров добавил, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, вопрос в котором будет звучать следующим образом: "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?". "Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет", - подытожил он.