Движение в шесть раз плотнее, чем обычно: в воскресенье в Пирита будут пробки

Особенно плотного движения следует ожидать около 16:00, когда перед концертом откроются ворота Певческого поля. Одновременно с этим на пиритаском велодроме пройдет генеральная репетиция гимнастического праздника. Гимнастический праздник начнется в 17:00 и закончится после 18:00. В общей сложности Таллиннский гимнастический праздник планируют посетить около 6000 человек. Вновь пробки в окрестностях Певческого поля образуются после полуночи, когда концерт Bon Jovi закончится.

«Поскольку в один вечер пройдут два масштабных мероприятия, можно ожидать, что движение в Пирита будет в шесть раз плотнее, чем обычно во время проведения гимнастических праздников, хотя пробки и проблемы с парковкой возникали и в связи с гимнастическими праздниками прежних лет. Мы просим горожан и гостей города запастись временем и терпением и приносим извинения за возможные неудобства, – прокомментировал отвечающий за организацию движения представитель K-Security Марко Кока. – Гораздо проще и быстрее на место проведения праздника можно будет добраться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Жителям района также следует учесть, что на Пирита-теэ будут пробки и постараться их избегать».

Ближайшая к Пиритаскому спортивному центру остановка общественного транспорта – «Румму». Туда приходят автобусы номер 1A, 6, 8, 34A, 38, 114, 260 и 288. Прогноз обещает теплую и сухую погоду, поэтому пешком или на велосипеде добираться будет приятно, но тем, кто все же планирует приехать на машине, рекомендуют воспользоваться Нарвским шоссе или Лаагна-теэ (а не Пирита-теэ).

Таллиннский гимнастический праздник пройдет в предстоящее воскресенье на велодроме в Пирита в двадцатый раз. Всего в нем примут участие более двух тысяч гимнастов со всей страны. В сопровождении ансамбля Põhja-Tallinn и детского хора Карте Яани будут представлены 14 программ, две из которых также входят в репертуар праздника танца этого года. Кроме того, в этом году к празднику будут привлечены тысячи зрителей, которые под эгидой Больничной кассы и под руководством главного постановщика Теи Кырс займутся оздоровительной гимнастикой.