Наставник сборной Германии Йогги Лев попал в больницу

Тренер пропустит ближайшие матчи национальной команды с Беларусью и Эстонией из-за травмы. Он получил ушиб артерии, из-за чего был госпитализирован.

В отсутствие Лева сборной Германии будет руководить его помощник Маркус Зорг.

«Я уже чувствую себя хорошо, но мне нужно дать телу отдохнуть в течение ближайших четырех недель.