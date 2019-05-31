Пт, 31.05.2019
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Наставник сборной Германии Йогги Лев попал в больницу

Йоахим Лев.

ФОТО: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев испытывает проблемы со здоровьем.

Тренер пропустит ближайшие матчи национальной команды с Беларусью и Эстонией из-за травмы. Он получил ушиб артерии, из-за чего был госпитализирован.

В отсутствие Лева сборной Германии будет руководить его помощник Маркус Зорг.

«Я уже чувствую себя хорошо, но мне нужно дать телу отдохнуть в течение ближайших четырех недель.

Я постоянно общаюсь со своим тренерским штабом, и мы будем поддерживать связь по телефону перед обоими матчами», – сказал Лев.

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