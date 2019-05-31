Курорты Испании объявили войну определенной категории туристов

Власти Бенидорма, считающегося главным курортом побережья Коста Бланка в Испании, объявили войну пьяным туристам, пишет turizm.ru. Составлять черные списки блюстители порядка начали после увеличения количества жалоб местного населения на нарушителей общественного порядка и неадекватно ведущих себя иностранных гостей.

Попасть в список можно не только за невменяемое состояние, но и за непристойное поведение в отелях, клубах и на пляжах, оскорбление других туристов и местных жителей. Кроме полицейских, вносить горе-путешественников в черный список смогут сотрудники туристической инфраструктуры: ресторанов, отелей, а также больниц. В списках будут указываться имена нарушителей спокойствия, паспортные данные и страны, из которых они прибыли. Затем такие документы отправят в бары, рестораны и отели курорта, чтобы вычислять в будущем недисциплинированных отдыхающих и лишать их возможности обслуживания. Кроме того, черные списки будут передаваться и пограничным службам. Поэтому самые отъявленные хулиганы могут лишиться возможности въезжать не только на курорт, но и в страну.

По данным полиции Бенидорма, главными нарушителями считаются многочисленные британцы. Именно они чаще всего наносят ущерб инфраструктуре курорта и попадаются за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году одному из баров на побережье Коста Бланки даже пришлось под давлением властей закрыться из-за большого количества пьяных посетителей, мешающих спать горожанам.