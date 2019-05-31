Картина дня: споры вокруг Лаагна-теэ, запрет на ввоз российских товаров и спецоперация по поимке угонщиков

Новый старейшина Ласнамяэ поддержал закрытие Лаагна-теэ ради съемок боевика

Новый старейшина Ласнамяэ, центрист Андрес Вяэн поддержал идею закрытия движения по Лаагна-теэ в Таллинне ради съемок шпионского боевика Кристофера Нолана. Читать далее...

Экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова: Рейди-теэ еще строят, закрытие Лаагна-теэ приведет к пробкам

Бывший депутат Рийгикогу и экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова прокомментировала заявление нового главы администрации крупнейшего района Таллинна Андреса Вяэна, поддержавшего закрытие Лаагна теэ ради съемок шпионского боевика. Читать далее...

Мэр Кылварт: никакой фильм не стоит коллапса на улицах столицы

Тема возможного полного перекрытия движения Лагна-теэ вызвала острую дискуссию в обществе. Однако, по мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, ни один фильм не стоит закрытия одной из основных транспортных артерий столицы на целый месяц. Читать далее...

Ансип: сделаю всё, чтобы нынешнее правительство поскорее развалилось

У завершающего работу на посту уполномоченного Европейской комиссии реформиста Андруса Ансипа, только что избраного в европарламент, есть простое послание к премьер-министру Юри Ратасу: нужно признать, что из коалиции с EKRE ничего не вышло, а любое затягивание с признанием этого факта в попытках что-то исправить лишь увеличит размер ущерба, уже нанесенного Эстонии. Читать далее...

Около тысячи автовладельцев остались без дорожной страховки, сами того не зная

В этом году Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 960 напоминаний о дорожном страховании новым автовладельцам, которые не оформили автомобиль на свое имя. Читать далее...

Масштабная операция на юге Эстонии: полицейский спецназ задержал автоугонщиков

Сегодня ночью полицейский спецназ в ходе масштабной операции задержал двух человек, которые пытались покинуть страну на угнанном недавно автомобиле Toyota. Читать далее...

Департамент запретил ввоз 23 000 российских товаров в Эстонию

Департамент здоровья в конце мая в ходе проверки предотвратил попадание 23 570 товаров из России в Эстонию, а через нее и на рынок ЕС. Читать далее...

Странные узоры на газонах встревожили жителей Пеэтри. Как оказалось, не напрасно

По траве, обрызганной запрещенными в нескольких странах веществами, беззаботно гуляли дети и домашние животные. Местные жители заподозрили неладное, когда на газонах появились желтовато-коричневые пятна. Читать далее...

Из Таллинна откроют три новых прямых авиарейса

Авиакомпания airBaltic открывает из Таллинна новые прямые рейсы: в субботу, 1 июня, вылетит первый самолет в Малагу, 2 июня - в Копенгаген и 3 июня - в Брюссель. Читать далее...

Михаил Идов: от «Оптимистов» и «Лета» – к «Юмористу»