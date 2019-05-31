Картина дня: споры вокруг Лаагна-теэ, запрет на ввоз российских товаров и спецоперация по поимке угонщиков

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Новый старейшина Ласнамяэ поддержал закрытие Лаагна-теэ ради съемок боевика
Новый старейшина Ласнамяэ, центрист Андрес Вяэн поддержал идею закрытия движения по Лаагна-теэ в Таллинне ради съемок шпионского боевика Кристофера Нолана. Читать далее...
Экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова: Рейди-теэ еще строят, закрытие Лаагна-теэ приведет к пробкам
Бывший депутат Рийгикогу и экс-старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова прокомментировала заявление нового главы администрации крупнейшего района Таллинна Андреса Вяэна, поддержавшего закрытие Лаагна теэ ради съемок шпионского боевика. Читать далее...
Мэр Кылварт: никакой фильм не стоит коллапса на улицах столицы
Тема возможного полного перекрытия движения Лагна-теэ вызвала острую дискуссию в обществе. Однако, по мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, ни один фильм не стоит закрытия одной из основных транспортных артерий столицы на целый месяц. Читать далее...
Ансип: сделаю всё, чтобы нынешнее правительство поскорее развалилось
У завершающего работу на посту уполномоченного Европейской комиссии реформиста Андруса Ансипа, только что избраного в европарламент, есть простое послание к премьер-министру Юри Ратасу: нужно признать, что из коалиции с EKRE ничего не вышло, а любое затягивание с признанием этого факта в попытках что-то исправить лишь увеличит размер ущерба, уже нанесенного Эстонии. Читать далее...
Около тысячи автовладельцев остались без дорожной страховки, сами того не зная
В этом году Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 960 напоминаний о дорожном страховании новым автовладельцам, которые не оформили автомобиль на свое имя. Читать далее...
Масштабная операция на юге Эстонии: полицейский спецназ задержал автоугонщиков
Сегодня ночью полицейский спецназ в ходе масштабной операции задержал двух человек, которые пытались покинуть страну на угнанном недавно автомобиле Toyota. Читать далее...
Департамент запретил ввоз 23 000 российских товаров в Эстонию
Департамент здоровья в конце мая в ходе проверки предотвратил попадание 23 570 товаров из России в Эстонию, а через нее и на рынок ЕС. Читать далее...
Странные узоры на газонах встревожили жителей Пеэтри. Как оказалось, не напрасно
По траве, обрызганной запрещенными в нескольких странах веществами, беззаботно гуляли дети и домашние животные. Местные жители заподозрили неладное, когда на газонах появились желтовато-коричневые пятна. Читать далее...
Из Таллинна откроют три новых прямых авиарейса
Авиакомпания airBaltic открывает из Таллинна новые прямые рейсы: в субботу, 1 июня, вылетит первый самолет в Малагу, 2 июня - в Копенгаген и 3 июня - в Брюссель. Читать далее...
Михаил Идов: от «Оптимистов» и «Лета» – к «Юмористу»
Михаил Идов, он же Майкл Айдов, журналист, писатель, композитор, соавтор сценариев «Лондонграда», «Оптимистов», нашумевшего фильма Кирилла Серебренникова «Лето», привез в Таллинн свой дебютный кинофильм – «Юморист». Читать далее...