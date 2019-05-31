На следующей неделе на пересечение границы в Нарве уйдет больше времени

Организатор учений, старший чиновник охраны правопорядка бюро информации Идаской префектуры Урмас Эльми рассказал, что цель этих учений – отточить процесс ведения производства и тактику полиции в случае подачи ходатайств об предоставлении убежища.

«Это означает, что 4 июня на пограничном пункте будет больше полицейских, а процесс пересечения границы в Нарве в утренние часы может занять чуть больше времени», – сказал Эльми.

«Заранее приносим извинения за возможные неудобства, но со своей стороны мы сделаем всё, чтобы пересечение границы шло в обычном ритме», – сказал Урмас Эльми.