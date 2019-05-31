Убытки Uber достигли миллиарда долларов

Если раньше о финансовом состоянии компании информации было мало, то теперь мы имеем возможность взглянуть на все подробности, пишет ixbt.com.

Итак, за квартал компания выручила 3,1 млрд долларов, нарастив показатель на 20%. При этом чистый убыток составил один миллиард долларов.

Отчет Uber достаточно сильно отличается от подобных отчетов других компаний. Кроме того, что в нем несколько иначе указаны финансовые показатели, в нем еще есть и данные о поездках и прочих направлениях работы Uber.

К примеру, число ежемесячно активных пользователей платформы выросло на 33%, до 93 млн человек, а количество поездок выросло на 36%, до 1,55 млрд.