Впервые за долгое время эстонский министр отправится на экономический форум в Санкт-Петербург

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас с 6 по 8 июня примет участие в работе Петербургского экономического форума, пишет Majandus.
На прошлой неделе Аас направил обращение министру транспорта России Евгению Дитриху с предложением обсудить продолжение работы эстонско-российской межведомственной транспортной комиссии, двусторонние договоры по железной дороге и шоссе и развитие железнодорожных пассажирских перевозок. Аас также предложил обсудить транзит в инфраструктурах как Эстонии, так и России.
В пятницу Министерство экономики и инфраструктуры подтвердило участие Ааса в Петербургском экономическом форуме, однако не уточнило сообщение о встрече с российским министром транспорта.
Сейчас министр Аас находится с трехдневным визитом в Казахстане и Узбекистане. "Главные интересы Эстонии в Казахстане — это транзит нефтепродуктов, древесины и зерна по нашему транзитному коридору и посредничество на пути в Скандинавию, создание распределительного центра онлайн-торговли и развитие маршрута контейнерного поезда Китай-Казахстан-Эстония",- заявил в четверг Аас.
В феврале советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков пригласил принять участие в работе Петербургского экономического форума занимавшую тогда пост министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
В прошлом году в Петербургском экономическом форуме приняли участие 17 000 человек из 143 государств. Из эстонских министров Петербургский экономический форум в последний раз посетил Юхан Партс в 2013 году.
После аннексии Крыма и войны в Восточной Украине в 2014 году большая часть высшего руководства Европы бойкотировала Петербургский экономический форум.