Пт, 31.05.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс

В Таллинне снизится цена отопления

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Отопление.

ФОТО: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

Госкомпания Enefit Green снизила на 35% стоимость производимой на Ируской ТЭЦ теплоэнергии за счет увеличения стоимости услуги по сжиганию мусора. Насколько снизится тепло для жителей столицы пока неизвестно, но его поставщик - компания Utilitas Tallinn, обещает в ближайшее время подать заявку в Департамент конкуренции с новыми ценами.

Департамент конкуренции одобрил заявку Enefit Green о снижении стоимости производимого на Ируской ТЭЦ теплоэнергии на 35% или на 13,99 евро за МВтЭч, пишет Rus.ERR.

Ируская ТЭЦ обеспечивает 20% поставок теплоэнергии в Таллинне, кроме этого теплоэнергией с ТЭЦ снабжается город Маарду.

Как сообщила госкомпания Enefit Green, новая цена будет действовать с начала мая, и, по словам руководителя компании Ааво Кярмаса, значительно снижение цены теплоэнергии обусловлено увеличением платы за сжигание мусора.

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