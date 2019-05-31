В Таллинне снизится цена отопления

Госкомпания Enefit Green снизила на 35% стоимость производимой на Ируской ТЭЦ теплоэнергии за счет увеличения стоимости услуги по сжиганию мусора. Насколько снизится тепло для жителей столицы пока неизвестно, но его поставщик - компания Utilitas Tallinn, обещает в ближайшее время подать заявку в Департамент конкуренции с новыми ценами.
Департамент конкуренции одобрил заявку Enefit Green о снижении стоимости производимого на Ируской ТЭЦ теплоэнергии на 35% или на 13,99 евро за МВтЭч, пишет Rus.ERR.
Ируская ТЭЦ обеспечивает 20% поставок теплоэнергии в Таллинне, кроме этого теплоэнергией с ТЭЦ снабжается город Маарду.
Как сообщила госкомпания Enefit Green, новая цена будет действовать с начала мая, и, по словам руководителя компании Ааво Кярмаса, значительно снижение цены теплоэнергии обусловлено увеличением платы за сжигание мусора.