Проверка фактов: неужели Эстония на самом деле тратит на науку как никогда много денег?

На вчерашней пресс-конференции правительства больше всего внимания привлекло предположение министра финансов Мартина Хельме, что за протестами против откладывания исполнения договора о финансировании науки может стоять "затаенная злоба красных профессоров против сегодняшнего правительства". Помимо этого, Хельме заявил, что сегодня финансирование науки находится на рекордно высоком уровне за все времена.

"Столько, сколько эстонское государство дает сейчас и будет давать в последующие годы на финансирование науки, оно не давало никогда", - сказал Хельме сегодня.

Позднее он добавил: "Если на самом деле финансирование науки в Эстонии исчисляется миллионами евро и достигает рекордного уровня, то, я думаю, что объявление всяческих забастовок и зажжение свечей - это явный политический ажиотаж. Я не знаю, может это злость красных профессоров на нынешнее правительство или что-то другое, но это неадекватная реакция".

Утверждение о рекордном уровне финансирования вызвало у Postimees вопрос: как такое возможно и почему тогда протестуют ученые? За разъяснениями обратились к Эстонскому научному агентству, организующему и контролирующему финансирование науки. Выяснилось, что в асболютных числах утверждение Хельме правдиво.

"Заявление министра финансов Мартина Хельме соответствует истине, если иметь в виду абсолютные суммы, а не удельный вес от ВВП. В то же время, следует добавить, что и такого бюджета, как в этом и последующих годах, у Эстонии никогда раньше не было", - пояснила исполнительный директор научного агентства Карин Яансон, добавив, что в этих расчетах не отражено и влияние инфляции.