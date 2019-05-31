Будущее туризма: к 2030 году треть путешественников будет из Китая

Международная консалтинговая фирма Oliver Wyman опубликовала доклад о будущем сферы туризма, пишет turizm.ru. В нем специалисты называют семь ключевых тенденций, которые будут формировать индустрию в глобальном и региональном масштабе. Открывает список рост количества азиатских туристов. По прогнозам экспертов, наиболее значительное увеличение спроса на туризм будет происходить как раз в Азии. Из более 2,4 миллиарда человек, которые присоединятся к глобальному среднему классу с 2015 по 2030 год, 90% окажутся азиатами. Именно этот класс составляет основную долю путешествующих. К 2030 году 30% международных туристов будут из азиатских стран.

Другой тенденцией названа цифровизация, которая с развитием технологий и появлением нового поколения путешественников, разбирающихся в современных цифровых разработках, стала еще более важной. Продолжает список еще один тренд будущего — укрепление позиций транснациональной экономики. В последние несколько лет наблюдается увеличение количества онлайн-транзакций. В 2015 году 30% рыночной стоимости 30 крупнейших цифровых компаний приходилось на международные платформы, такие как Airbnb, Uber или HomeAway. Необходимо адаптировать и далее использовать программы, которые предлагают уникальные возможности для путешественников независимо от страны проживания, — уверены аналитики.

Еще одной глобальной тенденцией назван ответственный туризм. Поскольку число туристов только увеличивается, по всему миру появляются различные стратегии для борьбы с безответственностью. К ним относятся ограничение количества посетителей и ограничение доступа к туристическим объектам при определенных условиях. Кроме того, многие туристические и гостиничные компании уже обязались разрабатывать технологии для поддержки устойчивости туризма.

Немаловажную роль в будущем будет иметь и персонализация путешествий. Современные туристы ценят индивидуальный опыт, основанный на личных предпочтениях и предыдущих поездках. Согласно исследованию, 64% потребителей считает, что индивидуальное обслуживание клиентов важнее, чем скорость обслуживания, а 94% потребителей выбирают туристические компании, предлагающие индивидуальный подход.