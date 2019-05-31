Житель Эстонии пытался контрабандой ввезти в Россию три ценных книги

Российские таможенники в пункте пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе обнаружили под ковриком багажного отсека автомобиля три печатных издания: книгу на иностранном языке, изданную в 1927 году в Таллинне; книга на иностранном языке Leitfaden für den ersten Unterricht im Deutschen, изданную в 1913 году в Лейпциге и блокнот-ежедневник на иностранном языке с записями карандашом и ручкой внутри, датируемых 1938 годом. Все издания имеют следы использования: мятые страницы, потертости, следы от воды и плесени, пишет Rus.ERR со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление РФ.