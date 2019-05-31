Пт, 31.05.2019
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  • Житель Эстонии пытался контрабандой ввезти в Россию три ценных книги

Житель Эстонии пытался контрабандой ввезти в Россию три ценных книги

Книги. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Житель Эстонии, въезжая в Россию на своем автомобиле, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю три печатных издания, являющиеся культурной ценностью.

Российские таможенники в пункте пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе обнаружили под ковриком багажного отсека автомобиля три печатных издания: книгу на иностранном языке, изданную в 1927 году в Таллинне; книга на иностранном языке Leitfaden für den ersten Unterricht im Deutschen, изданную в 1913 году в Лейпциге и блокнот-ежедневник на иностранном языке с записями карандашом и ручкой внутри, датируемых 1938 годом. Все издания имеют следы использования: мятые страницы, потертости, следы от воды и плесени, пишет Rus.ERR со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление РФ.

Житель Эстонии пояснил должностным лицам таможенного органа, что забыл эти издания в автомобиле, и на территории России продавать их не собирался. Книги были изъяты и направлены на экспертизу.

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