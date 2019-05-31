Социал-демократы внесли законопроект о внеочередном повышении пенсий

Депутаты от парламентской фракции Социал-демократической партии в четверг внесли законопроект, который предусматривает внеочередное повышение пенсий с весны 2020 года и направлен на улучшение качества жизни пенсионеров.
Социал-демократы предлагают изменить Закон о государственном пенсионном страховании, чтобы базовая часть пенсии после индексации 1 апреля 2020 года повысилась на 100 евро, а народная пенсия – на 60 евро.
«Наша основная цель – сократить бедность среди пенсионеров и повысить уровень их жизни. Хотя средняя пенсия по старости за последние четыре года и повысилась на 100 евро, у многих пенсии по-прежнему остаются низкими. По данным Eurostat, в Эстонии с 2014 года самая высокая в Евросоюзе доля пенсионеров, входящих в группу риска по бедности. В 2017 году среди людей в возрасте от 65 лет 41,2 % жили под угрозой бедности», – сказала заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.
Расходы Эстонии на пенсионную систему, по ее словам, ниже среднего уровня среди стран, входящих в ОЭСР. «У людей, достигших пенсионного возраста, должно быть право на поддержку со стороны государства. Без дополнительного повышения пенсий в условиях быстрого роста цен невозможно избавить пенсионеров от бедности. Дополнительное повышение пенсий на 100 евро просто необходимо», – отметила Пикхоф.
По ее словам, в пользу законопроекта говорит и тот факт, что на прошедших недавно выборах в Рийгикогу почти все партии обещали внеочередное повышение пенсий. «Это было и основным обещанием партии, которая в итоге возглавила правительство», – напомнила Пикхоф.
Она также отметила, что премьер-министр, министр социальных дел и министр финансов заверили, что внеочередное повышение пенсий по-прежнему входит в их планы, и что к этой теме правительство вернется осенью. «Людей нельзя подводить. Так что мы в данном случае хотим помочь правительству», – подвела итог Пикхоф.
На дополнительное повышение пенсий в будущем году из государственного бюджета потребуется ориентировочно 200 млн евро.