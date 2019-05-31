Кайа Канепи пробилась в 16 сильнейших Открытого чемпионата Франции

Борбьу зрители увидели в этом поединке только в первом сете и начале второго. Кудерметовой удалось воспользоваться ошибками Канепи в первом сете и выиграть его 6:4, но в середине второго Канепи, которая традиционно прибавляет к середине поединка, сумела переломить ход встречи выиграв второй сет 6:3. На третий сет у Кудерметовой не хватило сил и эмоций и Канепи с сухим счетом одержала верх в третьем сете, а вместе с ним и в матче: 4:6, 6:3, 6:0.