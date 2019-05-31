Пт, 31.05.2019
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  • Суд признал неправоту властей Раквере, отказавших LGBT-кинофестивалю в финансировании

Суд признал неправоту властей Раквере, отказавших LGBT-кинофестивалю в финансировании

II Festheart.

ФОТО: Plakat

В начале прошлого года горсобрание Раквере приняло решение не оказывать финансовую поддержку кинофестивалю LGBT-движения Festheart. Фестиваль при помощи Эстонского центра по правам человека и адвоката обратился в суд. Теперь выяснилось, что действия города были противозаконными, пишет Postimees.

В соответствии с утвержденными самим же городом Раквере правилами, комиссия  по культуре города взвешивает каждое поданное ходатайство и представляет свое решение горсобранию. Ходатайство кинофестиваля было оценено комиссией как достойное максимальной суммы и передано гособранию, которое неожиданно уменьшило сумму в пять раз без обоснования причин, утвердив при это финансирование всех остальных ходатаев в стопроцентом объеме.

Сегодняшнее решение административного суда признает решение горсобрания Раквере от 28 февраля 2018 года - оставить кинофестиваль без поддержки - противоречащим закону. Суд пояснил, что поскольку горсобрание не представило правовых оснований для своего решения, позволявших ему уклониться от решений комиссии по культуре, оно должно было удовлетворить ходатайство в полдном объеме.

Организатор Festheart Кейо Соомельт подчеркивает необходимость борьбы с дискриминацией. "Обращение в суд в определенном смысле было крайней мерой, но нам было важно доказать, что горсобрание Раквере приняло незаконное и дискриминирующее решение, что нашло подтверждение и в суде", - говорит Соомельт. Он выразил надежду, что их случай придаст смелости и другим.

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