Суд признал неправоту властей Раквере, отказавших LGBT-кинофестивалю в финансировании

В соответствии с утвержденными самим же городом Раквере правилами, комиссия по культуре города взвешивает каждое поданное ходатайство и представляет свое решение горсобранию. Ходатайство кинофестиваля было оценено комиссией как достойное максимальной суммы и передано гособранию, которое неожиданно уменьшило сумму в пять раз без обоснования причин, утвердив при это финансирование всех остальных ходатаев в стопроцентом объеме.

Сегодняшнее решение административного суда признает решение горсобрания Раквере от 28 февраля 2018 года - оставить кинофестиваль без поддержки - противоречащим закону. Суд пояснил, что поскольку горсобрание не представило правовых оснований для своего решения, позволявших ему уклониться от решений комиссии по культуре, оно должно было удовлетворить ходатайство в полдном объеме.