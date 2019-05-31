В анкеты Департамента полиции и погранохраны вернули слова "отец" и "мать"

В начале апреля Postimees писал о том, что полгода назад полиция приняла в обращение новые анкеты, где оба поля для введения данных о родителях ребенка носили одинаковое название: "родитель".

Слова "мать" и "отец" термином "родитель" заменили при последнем обновлении, исходя из терминологии закона о гражданстве. "Поскольку закон о гражданстве использует термин "родитель", мы используем то же самое понятие и в анкете, помогающей представить эти данные", - сказал тогда представитель Департамента полиции и погранохраны.

В апреле на эту новость остро отреагировал и тогдашний кандидат в министры внутренних дел Март Хельме, сказавший, что от предыдущего министра в наследство ему осталось много работы. "Начиная с того, как вчера <9 апреля 2019 года - ред.> мы услышали, что у ребенка нет отца и матери, а есть родитель-1 и родитель-2. С этим мы начнем бороться. Мать и отец - это базовые ценности общества. Родитель-1 и родитель-2 не означают ничего", - заявил Хельме.

Теперь, как видно, графы "мать" и "отец" возвращены в анкету Департамента полиции и погранохраны. В МВД пояснили, что за изменением стоял отнюдь не новый министр внутренних дел, а входящая в партию Isamaa министр по делам народонаселения Трийн Сольман, которая считает, что в официальных документах всегда должно быть указано, кто ребенку отец, а кто - мать.

Анкету, вызвавшую столько сломанных копий, заполняют при подаче ходатайства о первом паспорте ребенка.

«Вот как выглядит анкета теперь:;