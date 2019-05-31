Жители Ласнамяэ - о закрытии Лаагна-теэ: пусть хотя бы благоустроят район на эти деньги

Любые киносъемки, разворачивающиеся не в кинопавильонах, а на реальных улицах нарушают автодвижение, пешеходные потоки вынуждены течь иными путями, зеваки собираются в толпу. Тем не менее, как правило, города, особенно небольшие, вцепляются в подобные возможности мертвой хваткой: для них это редкий шанс «засветиться» на большом экране, создав городу бесплатную рекламу. Разрешение на съемки стоит хороших денег, которые никогда не бывают лишними для городского бюджета.

Однако новость о возможном закрытии Лаагна-теэ для киносъемок голливудского блокбастера на целый месяц свалилась на жителей Ласнамяэ как снег на голову. И их можно понять: ведь для них это означает автомобильные пробки, хаос с реорганизацией движения, опоздания на работу и т.д.