Превысившие скорость мотоциклист и водитель BMW остались без прав и угодили за решетку

27 мая после полудня полицейские заметили в Харьюмаа на шоссе Нийтвялья–Кульна автомобиль BMW, скорость которого была 173 км/ч, то есть на 83 км/ч больше разрешенной. 26-летний водитель проигнорировал сигнал полицейских к остановке, полицейские последовали за нарушителем.

"Пять минут спустя пытавшийся скрыться от полиции автомобиль выехал с дороги", – рассказала комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Трийну Рийгор. Водитель находился в машине один и, к счастью, не пострадал. При проверке выяснилось, что у машины не было действующего техосмотра и страховки. Полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции задержали водителя и оставили его в арестный дом.

"В суде водитель выразил сожаление о случившемся и сказал, что ему неудобно за свое поведение перед близкими и другими участниками дорожного движения. Он добавил, что два дня в камере оказали влияние на его отношение к дорожному движению и он счастлив, что у случившегося не было трагических последствий", – добавила Рийгор.

Харьюский уездный суд наказал его арестом сроком в 10 дней, которые подлежат сразу же к отбыванию, и лишением прав на 12 месяцев.

30 мая полицейские Центра надзора за дорожным движением и Ида-Харьюского отделения полиции осуществляли надзор за дорожным движением на шоссе Таллинн-Тарту и заметили двигавшегося в сторону Тарту мотоцикл, ехавший в зоне с максимально разрешенной скоростью 110 км/ч со скоростью 148 км/ч. Заметив полицейских, мотоциклист притормозил, но не остановился. Опытный мотополицейский Марек Вяхи последовал за нарушителем, который разогнался на своем мотоцикле до 245 км/ч. Через несколько минут нарушитель, свернувший на второстепенную дорогу, был задержан.

31 мая 36-летний мотоциклист дал отчет о своем поведении в Харьюском уездном суде и был наказан 15-дневным арестом, который подлежит к отбыванию сразу же, также его лишили прав A-, B- и C-категорий на 10 месяцев.

Трийну Рийгор напоминает, что путь остановки мотоцикла, двигающегося со скоростью 245 км/ч, составляет более 330 метров. "Маневрируя на своей ракете на такой большой скорости, водитель не успеет отреагировать на все препятствия, которые могут возникнуть на дороге, и последствия могут быть печальны как для самого мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения", – сказала комиссар Рийгор.