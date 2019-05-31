Мертсина: экономический рост превысил ожидания

В представленном в пятницу обзоре он напомнил, что обрабатывающая промышленность, которая в годовом сравнении выросла на 10%, обеспечила треть экономического роста.

«А вот строительные объемы и добавленная стоимость стали снижаться, и эта отрасль свою лепту в экономический рост больше не вносит. Экономический рост имеет под собой сравнительно широкую основу, - отметил Мертсина. - Наряду с обрабатывающей промышленностью хороший вклад в экономический рост внесли также сельское хозяйство, торговля, ИКТ-сектор и профессионально-техническая деятельность».

По оценке аналитика, серьезный вклад в экономический рост внесли нетто-налоги на продукты, главным образом, в связи с сильным ростом акцизов. И хотя поступление налога с оборота было более медленным, чем год назад, поступление налога с оборота также имело большое влияние.

«Рост импорта у наших крупнейших торговых партнеров в этом году резко замедлился. В то же время экономический рост многих стран – членов ЕС оставался относительно сильным. По предварительным данным, экономический рост Эстонии в первом квартале наряду с Венгрией, Польшей и Румынией был одним из самых больших в ЕС», - сообщил Тыну Мертсина.

Как отмечает Swedbank, хотя внешнеторговая статистика показывает в первом квартале замедление роста экспорта, в расчетах ВВП экспорт товаров ускорился почти до 7%.

«Причина в том, что в расчетах ВВП цифры экспорта корректируются на объем товаров, направляемых за рубеж для обработки. Если почти три года подряд рост экспорта услуг был очень сильным, то в первом квартале текущего года этот показатель начал снижаться. Поскольку рост совокупного экспорта был сильнее импорта, то это внесло серьезный вклад в рост экономики», - пояснил Тыну Мертсина.

Несмотря на то, что в первом квартале рост зарплат и объемов розничной торговли был очень сильным, рост частного потребления замедлился.

«Это немного удивило. А вот быстрый рост инвестиций продолжается уже три квартала подряд. В 17-процентный рост за первый квартал наибольший вклад внесли инвестиции корпоративного сектора, которые в годовом сравнении выросли на одну пятую, - сказал Тыну Мертсина. - В то же время инвестиции государственного сектора, рост которых во второй половине прошлого года замедлился, в первом квартале этого года продемонстрировали резкий спад». По оценке главного экономиста Swedbank, частично это было вызвано эффектом базы, поскольку в начале прошлого года инвестиции госсектора росли очень быстро.

«Хотя рост общего объема инвестиций за последние два года был быстрым, это существенно не увеличило долю инвестиций в ВВП. Этот рост был ниже, чем мы видели перед последним экономическим кризисом и в течение ряда лет после него». - добавил он.

По оценке Мертсина, важная тема, которая мешает прогнозированию и анализированию ВВП – чрезвычайно большая доля запасов. Она резко выросла в прошлом году и остается высокой также в первом квартале текущего года. Столь большая доля запасов вносит большой вклад в рост экономики, подчернул он.

«Несмотря на то, что рост часовой производительности немного замедлился (3%), в целом в Эстонии наблюдается тенденция роста производительности, - продолжил Мертсина. - В то же время рост производительности отстает от роста расходов на рабочую силу, что понемногу понижает конкурентоспособность экономики в целом».

Но если посмотреть на главную экспортирующую отрасль Эстонии, то есть на обрабатывающую промышленность, то здесь рост производительности опережает рост расходов на рабочую силу уже последние пару лет.

Это говорит о том, что рост расходов на рабочую силу не очень негативно сказался на ценовой конкурентоспособности этого экспортного сектора, добавил Мертсина.