В Таллинне начался крупнейший в странах Балтии праздник культурного наследия

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, напомнив, что крупнейший в странах Балтии фестиваль общего культурного наследия проводится с 1987 года, на этот раз почетное право организации принадлежит Эстонии.

Праздник дополнит программу Дней Старого города, посвященную 800-летию первого письменного упоминания города. На площади Башен в пятницу открыта деревня культурного наследия, а концерт в честь открытия прошел на Ратушной площади.

«Фольклор является зеркалом культуры, он сохраняет ее национальное наследие и идентичность. Каждому народу необходимы его язык, культура, а также вера в них. Каждый человек является носителем культуры, но есть люди, которые берут на себя большую ответственность за ее сохранение и развитие, за наше будущее. Именно такие люди собрались сегодня здесь, на Ратушной площади 800-летнего Таллинна», – сказал мэр Михаил Кылварт на открытии праздника.

В «Балтике» принимают участие фольклорные группы из Литвы, Латвии и Эстонии, выступят также представители культур Непала, Индии, Чили и Украины. Эстонию представят носители культуры разных регионов страны. В общей сложности в фестивале примут участие около тысячи певцов, танцоров и музыкантов, которые сосредоточатся на особенностях разных местностей и представлении языка.

До конца Дней Старого города, 2 июня, на площади Башен можно будет послушать музыку, стать участником мастерских, научиться танцевать и сделать покупки на ярмарке.