Может ли обычный авиапассажир самостоятельно посадить самолет в случае нештатной ситуации?

Пилот крупной американской авиакомпании Патрик Смит утверждает, что, по общему мнению, сегодня лайнеры являются суперавтоматизированными машинами, где единственная важная задача пилота заключается в наблюдении за полетом и определенных действиях в случае чрезвычайной ситуации, пишет turizm.ru. Но в действительности, автоматический полет воздушного судна является, пожалуй, самым грандиозным мифом во всей авиации. Самолет не сможет приземлиться, если просто нажать несколько кнопок, — отмечает эксперт.

Фактически, любой полет остается процессом с максимальным участием пилотов. Пусть их руки уже не управляют судном, как это было бы в 1930-х, но почти все, что делает самолет, так или иначе выполняется по команде экипажа. То есть автоматика выполняет только то, что диктуют ей пилоты.

По словам П. Смита, лучшая аналогия — это сравнение полета с медициной. Другими словами, автоматические системы в кабине лайнера помогают пилотам также, как современное медицинское оборудование помогает хирургам. Хотя все это улучшает их возможности, пилоты и врачи остаются абсолютно необходимыми.

В случае, если за штурвал самолета попадает пилот частных небольших воздушных судов или имевший опыт управления на симуляторах, то шанс на удачную посадку все-таки существует. Подобная ситуация была продемонстрирована в 2007 году каналом Discovery. В ходе эксперимента Адам Сэвидж и Джейми Хинеман взяли управление специальным симулятором, копирующим полет коммерческого авиалайнера. Опытный пилот, находящийся в воображаемой диспетчерской вышке, тщательно инструктировал их по радио. В первой попытке самолет разбился. Однако во второй раз им удалось условно посадить лайнер. Но все, что они на самом деле сделали — это приземлились… рядом со взлетно-посадочной полосой.

Для абсолютно не подготовленных людей шансы на успех в таком сценарии равны нулю. С человеком, оказавшимся за штурвалом лайнера, нужно будет держать связь с высоты в 10 тысяч до точки, где начинается автоматический заход на посадку. При этом человеку придется справиться с несколькими поворотами судна, спусками, замедлениями, а также управлять такими частями судна, как закрылки, предкрылки и шасси. И это будет почти так же просто, как выполнить хирургическую операцию с помощью советов по телефону тому, кто никогда не держал скальпель.