Недовольным акционерам не удалось снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook

Сам Цукерберг при этом уклонился от ответа на вопрос акционера о своей готовности покинуть пост главы совета или гендиректора Facebook, пишет Newsru.com. Сперва он долго говорил на другие темы, а когда собеседник повторил свой вопрос, Цукерберг заявил о лимите в один вопрос на человека, не сказав "да" или "нет".

В преддверии собрания акционеров компании, часть из них потребовала, чтобы Цукерберг ушел с поста председателя совета директоров. В заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США отмечалось, что в результате ряда просчетов руководства стоимость акций Facebook упала на 40% с июля 2018 года. Авторы заявления возложили ответственность за эти потери непосредственно на Цукерберга, который, по их мнению, фактически единолично управляет компанией. Также они указывали, что Цукербергу принадлежит 51% всех голосов в компании, хотя он владеет 13% компании, пишет VC.ru .