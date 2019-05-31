Керсти Кальюлайд: в отношениях с Россией необходимо стратегическое терпение

После встречи президент Кальюлайд выступила с заявлением:

«Как мы знаем, в апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ из-за событий в Крыму была лишена как права голоса, так и права возглавлять избранные управляющие органы ПАСЕ и участвовать в надзорных миссиях. Важно помнить, что причиной этих санкций было грубое нарушение Россией международного права. Это было не процедурное решение, а решение, исходившее из ценностей.

И если мы снова посмотрим, то в 2019 году Крым по-прежнему оккупирован. Бои в Донбассе продолжаются каждый день. Если мы посмотрим на поведение России, то значительная часть территории Грузии по-прежнему оккупирована. Ничего не изменилось к лучшему. И теперь в ПАСЕ обсуждается, надо ли отказаться от введенных в течение пяти лет санкций, потому что Россия пригрозила в случае их продления покинуть Совет Европы.

Тема вновь появилась на повестке дня, так как комитет министров Совета Европы рекомендовал ПАСЕ на прошлой неделе предпринять шаги для восстановления права голоса российской делегации. Действительно, это было сделано с целью, чтобы Россия осталась членом Совета Европы и чтобы у граждан РФ осталась возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека. И здесь в противоречие вступили два важных принципа: защита Украины от российской агрессии и защита прав граждан РФ от произвола российской государственной власти.

Как я сказала, решение ПАСЕ о приостановлении права голоса российской делегации из-за Крыма было смелым и базировалось на ценностях. Но сегодня имеется еще одна причина для приостановления права голоса: неуплата Россией членских взносов. И если два года они не уплачиваются, то право голоса приостанавливается в любом случае.

Сегодня мы говорили с членами Рийгикогу из всех фракций, которые будут входить в делегацию, и они были все согласны, что нам нужно стратегическое терпение, поскольку это ситуация, когда сталкиваются интересы и ценности. Небольшой стране легко в этой ситуации сделать свой выбор – мы можем быть всегда и только на стороне ценностей. Интересы могут меняться, но компас ценностей меняться не может.

Разрешение тупиковой ситуации и проблем в ПАСЕ не может быть сделано путем политических компромиссов и голосования в залах. Решение может прийти только с изменением поведения России на Украине и в Грузии. Оно может прийти тогда, когда начнет действовать международное право. И тогда мы сможем обсудить, как результаты этих шагов могут быть связаны с ПАСЕ и другими органами, связанными с системой Конвенции Совета Европы.

Это было также содержанием сегодняшнего обсуждения, проведенного с членами парламента. Мы знаем, что предложение, которое будет обсуждаться, не касается напрямую восстановления права голоса России, однако проблему пытаются обойти процедурными изменениями. Мы говорили о том, как мы могли бы тактически обеспечить, чтобы все фракции были осведомлены о позиции Эстонии, несмотря на то, что в предлагаемых текстах говорится о процедуре, но на самом деле речь идет о России. Была содержательная дискуссия, и я благодарю будущих членов делегации, которые согласились приехать сюда сегодня».

Совет Европы является международной организацией, объединяющей 47 стран Европы с целью содействия и укрепления сотрудничества в области прав человека, правого государства и демократии. Единственная страна в Европе, не входящая в организацию, – это Беларусь.