Окружной суд отменил компенсацию в 50 000 евро семье, потерявшей новорожденного

Окружной суд постановил, что решение Пярнуского окружного суда в той части, что медучреждение должно выплатить родителям компенсацию, а также возместить расходы на похороны, является ничтожным.

Председатель судебной коллегии Меэли Каур сообщила, что речь идет о достойном сожаления случае и судьям непросто рассматривать подобное дело с эмоциональной точки зрения. «Понятно, что для каждого родителя потеря ребенка является трагедией, но даже в подобных случаях при принятии решения судья должен руководствоваться предъявленными доказательствами и действующими регуляциями, - заявила она. – В ходе рассмотрения дела не удалось установить, что смерть наступила в результате действий работников медучреждения».

В январе Пярнуский уездный суд счел, что сотрудники больницы отчасти виновны в смерти младенца, рожденного в августе 2015 года, и назначил сумму компенсации нематериального ущерба в размере 50 000 евро.

По оценке суда, сотрудники больницы нарушили должностные обязанности своими действиями или бездействием. Отчасти вина возлагается и на мать, которая, как утверждается, недостаточно сотрудничала с врачами.

Предъявленные больнице обвинения подкреплял и аудит экспертной комиссии Министерства социальных дел по качеству услуг здравоохранения, который выявил ошибки и упущения как при наблюдении беременности, так и при оказании помощи при родах.

По мнению Пярнуской больницы, экспертная оценка не имела веса, поэтому она настаивала, что ошибок допущено не было.

Противная сторона ходатайствовала в уездном суде о частичной отмене приговора. Во-первых, родители не были согласны с тем, что суд усмотрел частичную вину матери в смерти ребенка, вследствие чего требование компенсации нематериального ущерба удовлетворено не в полном размере. В отношении младенца, прожившего всего один час, требование полностью не удовлетворили, поскольку сочли, что маленький Хенри ничего не чувствовал.

В окружном суде основные споры шли вокруг того, насколько соответствовали закону действия больницы в данной ситуации.

По оценке окружного суда, уездный суд совершил ошибку при оценке предъявленных доказательств. Из предоставленных доказательств не следовало, что больница не оказала надлежащую помощь новорожденному. По этой причине отсутствует основание для востребования компенсации с больницы.

Родители Кайли и Марек были потрясены решением окружного суда. «Нас не устраивает такое решение, - признала Кайли. – Мы будем бороться до конца». Семейная пара планирует обжаловать решение в Госсуде.

Пресс-служба Пярнуской больницы сообщила, что они довольны решением окружного суда.