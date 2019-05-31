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  • Договор: зарплаты работников Tallink за два следующих года повысятся в общей сложности на 10 процентов

Договор: зарплаты работников Tallink за два следующих года повысятся в общей сложности на 10 процентов

Tallinn 17.10.2018 Paavo Nõgene, AS Tallink Grupp juhatuse esimees. Paavo Nõgene, Chairman of the Management Board of AS Tallink Grupp. FOTO:MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Судовой концерн Tallink Grupp вместе со своими дочерними предприятиями в пятницу подписал с Независимым профсоюзом моряков Эстонии (EMSA) коллективный договор, в соответствии с которым в следующие два года базовая зарплата работников морского транспорта Tallink будет в сумме повышена на 10 процентов.

Об этом сообщила пресс-служба концерна Tallink Grupp, отметив, что коллективный договор подписан на два года и что в 2020 и 2021 году зарплата моряков Tallink повысится на 5 процентов в год. При этом базовая зарплата в следующем году повысится по меньшей мере на 80 евро и в 2021 году по меньшей мере на 75 евро в месяц.

Расходы Tallink на персонал, в соответствии с новым договором, будут расти на 4 млн евро в год.

Достигнутый договор распространяется на условия труда и оплаты работы членов экипажей, работающих или устраивающихся на работу на суда Tallink под эстонским флагом как в текущем году, так и в 2020 и 2021 году.

На судах компании Tallink Grupр под эстонским флагом трудятся в общей сложности 2500 работников, половина из которых является членами EMSA.

Подписанный в пятницу коллективный договор вступит в силу 1 января 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

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