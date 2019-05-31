Договор: зарплаты работников Tallink за два следующих года повысятся в общей сложности на 10 процентов

Об этом сообщила пресс-служба концерна Tallink Grupp, отметив, что коллективный договор подписан на два года и что в 2020 и 2021 году зарплата моряков Tallink повысится на 5 процентов в год. При этом базовая зарплата в следующем году повысится по меньшей мере на 80 евро и в 2021 году по меньшей мере на 75 евро в месяц.

Расходы Tallink на персонал, в соответствии с новым договором, будут расти на 4 млн евро в год.

Достигнутый договор распространяется на условия труда и оплаты работы членов экипажей, работающих или устраивающихся на работу на суда Tallink под эстонским флагом как в текущем году, так и в 2020 и 2021 году.

На судах компании Tallink Grupр под эстонским флагом трудятся в общей сложности 2500 работников, половина из которых является членами EMSA.