Песков: "Северный поток-2" укрепит энергобезопасность Европы, но невыгоден США

"Это масштабный международный проект ("Северный поток-2"), реализуемый в интересах стран-экспортеров и импортеров природного газа. Данная инициатива станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива", - сказал Песков в интервью программе SophieCO на телеканале RT.

По его мнению, это является причиной попыток США создавать препятствия для реализации проекта.

"Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада", - сказал Песков.

"Они просто достают оружие со словами: "Нет. Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа"", - добавил он.

21 мая Песков высказал уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован и запущен.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - заявил тогда Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли США помешать строительству "Северного потока-2" и его запуску.

Ранее сообщалось, что США могут подготовить новый пакет санкций в отношении компаний, которые участвуют в этом проекте.

В этой связи журналисты спросили Пескова, есть ли в Кремле какой-либо план действий на случай ввода таких санкций.

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь президента напомнил, что речь идет о международном проекте, в котором участвует целая группа крупных международных компаний.

"Проект большей частью уже реализован. Обеспечено большей частью финансирование этого проекта. Он продвигается достаточно быстрыми темпами", - сказал Песков.

Он отметил, что проект соответствует коммерческим интересам европейских компаний и "не имеет никакого отношения к политике".

"Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, давно уже занимаются США", - сказал Песков.