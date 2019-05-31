Партия Порошенко идет в Раду, чтобы побеждать и брать власть

Новая старая партия Порошенко и ее вызовы

На самом деле "Европейская солидарность" - это та же самая партия "Блок Петра Порошенко (БПП) "Солидарность", с которой бывший президент победил на досрочных выборах в Раду в 2014 году. После разгромного поражения Порошенко во втором туре недавних президентских выборов его партию на съезде переформатировали - обновили устав, программу и подкорректировали название, пишет DW.com.

"Наша партия идет на выборы, чтобы Украина продолжала движение в направлении членства в ЕС и НАТО, чтобы не допустить российского реванша. И совершенно не случайно аббревиатура "Европейской солидарности" совпадает с аббревиатурой ЕС ", - заявил Петр Порошенко, выступая на съезде. Его речь длилась около часа. Экс-президент поблагодарил однопартийцев, перечислил свои достижения на посту главы государства, раскритиковал своего преемника на этой должности и под конец рассказал, кто будет в его новой команде, которая пойдет на парламентские выборы.

Фамилий, правда, не озвучил, отметив, что акцент будет делаться на молодежи, волонтерах и общественных активистах. "Мы должны сделать выводы из ошибок, быть ближе и понятнее обществу. Должны увидеть новые лица", - указал Порошенко. И сообщил, что несколько партийцев из БПП уже вышли и не планируют баллотироваться в Раду по списку "Европейской солидарности".

Ранее о своем выходе из БПП заявил Александр Грановский - скандально известный депутат и соратник Порошенко. Также о своем намерении выйти из руководящих органов партии говорил депутат и близкий друг экс-президента Игорь Кононенко. "Но подчеркиваю, что люди с опытом парламента нужны", - многозначительно добавил Порошенко.

Интрига от спикера Рады

Хотя на партийном съезде не было ни бывшего соратника Порошенко премьер-министра Владимир Гройсмана, ни экс-главы БПП Виталия Кличко, ни члена политсовета партии генпрокурора Юрия Луценко, людей "с опытом" там хватало. Где-то в середине работы съезда на нем появился председатель Верховной рады Андрей Парубий. Он официально является членом политсовета партии "Народный фронт". Видимо, поэтому Парубий ограничился только туманным заявлением о том, что идет на выборы с командой единомышленников, но не уточнил, каких именно.

"Мы в 2014 году стояли с флагом на баррикадах Майдана, последние 5 лет были на передовой, где бойцы защищают украинскую независимость. Так и сегодня стоим незыблемой стеной под флагами "Европейской солидарности", - заверил Андрей Парубий и сразу же покинул зал, чтобы избежать журналистских вопросов. А вот вице-спикер Рады Ирина Геращенко открыто сообщила, что вступила в "Европейскую солидарность", чтобы исключить реализацию в Украине нового российского сценария - "Малороссия".

"Сегодня у Путина в Украине другой сценарий: не удалась "Новороссия", построим "Малороссию". Теперь будут пытаться убить нашу национальную идею - сильную независимую Украину в ЕС и НАТО. Поэтому сейчас самый большой вызов Порошенко и его команде - остановить "Малороссию", - наметила задачи Гращенко, избранная в президиум партии.

Народные праймериз

Для того чтобы партия имела больше шансов пройти в Раду, в "Европейской солидарности" планируют провести праймериз. Как рассказал глава избирательного штаба партии депутат Сергей Березенко, на сайте общественной организации "Дело общин" каждый может оставить свою анкету и эссе с описанием своего видения путей развития партии. А голосовать за представленных кандидатов в кандидаты смогут все желающие.

По словам Березенко, на сегодняшний день на сайте зарегистрировались 15 тысяч человек, а само голосование состоится на следующей неделе. Как заверил член президиума партии, экс-советник Порошенко Юрий Бирюков, в партийном избирательном списке не будет популярных певцов и артистов, которых стало модно зазывать в политику. "Все популярные артисты в других партиях. А Верховной раде же нужны профессионалы. У нас теперь президент-шоумен, но страной не шоумены должны управлять", - сказал в интервью DW Бирюков.