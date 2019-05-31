Пт, 31.05.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс

Литва приглашает Китай воспользоваться ею как воротами в Европу

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Флаг Литвы. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Правительство Литвы приглашает китайские компании воспользоваться страной как воротами на европейский рынок.

Канцлер правительства Альгирдас Тончайтис, в пятницу на встрече  с находящимся в Литве главой Департамента объединенного фронта политруководства Китая Ю Цюанем пригласил министра финансов Китая и главу Нацбанка принять участие в предстоящем в конце ноября в Вильнюсе форуме финансовых технологий на высоком уровне по формуле "17+1" (Китая, стран Восточной и Центральной Европы). 

"Литва - небольшая страна, но мы являемся активным членом Евросоюза, можем стать для вас страной возможностей в Европейском союзе. Поэтому мы приглашаем и поощряем китайские компании воспользоваться Литвой как воротами на европейский рынок", – отметил Стончайтис в пресс-релизе.

На следующей неделе Стончайтис посетит Китай, где встретится с руководством министерства иностранных дел, Национальной комиссии по развитию и реформам, примет участие в форуме "17+1",  в выставке Expo, в конференции проекта "Один путь - один пояс", в литовско-китайском бизнес-форуме.   

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