Литва приглашает Китай воспользоваться ею как воротами в Европу

Канцлер правительства Альгирдас Тончайтис, в пятницу на встрече с находящимся в Литве главой Департамента объединенного фронта политруководства Китая Ю Цюанем пригласил министра финансов Китая и главу Нацбанка принять участие в предстоящем в конце ноября в Вильнюсе форуме финансовых технологий на высоком уровне по формуле "17+1" (Китая, стран Восточной и Центральной Европы).

"Литва - небольшая страна, но мы являемся активным членом Евросоюза, можем стать для вас страной возможностей в Европейском союзе. Поэтому мы приглашаем и поощряем китайские компании воспользоваться Литвой как воротами на европейский рынок", – отметил Стончайтис в пресс-релизе.