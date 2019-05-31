Эстония против возвращения права голоса России в ПАСЕ

Главной темой беседы президент Керсти Кальюлайд с теми депутатами Рийгикогу, которые будут представлять Эстонию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, стал вопрос о возможности восстановления полномочий российской делегации в ассамблее. Представители Эстонии не готовы голосовать за восстановление полномочий России в ПАСЕ.
В коротком заявлении после встречи президент напомнила предысторию вопроса: "В апреле 2014 года из-за событий в Крыму делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса, права возглавлять руководящие органы Ассамблеи и участвовать в наблюдательных миссиях. Важно помнить, что причиной этих санкций стало грубое нарушение Россией норм международного права".
"Хотя формально будут обсуждаться процедурные вопросы, все прекрасно понимают, что на самом деле решать будут вопрос о дальнейшем статусе России в этой организации", - сказал "Актуальной камере" депутат Рийгикогу, член эстонской делегации в ПАСЕ Ээрик-Нийлес Кросс.
Судя по словам будущего руководителя эстонской делегации, представители Эстонии не готовы голосовать за восстановление полномочий России в ПАСЕ, пишет rus.err.ee.
"Делегация, которая состоит из трех человек (на данный момент я хочу отметить, что я не буду присутствовать на первом заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы) и, судя по нашим предварительным обсуждениям, все члены делегации, которые будут присутствовать, они будут голосовать против того, чтобы вернуть право голоса (России)", - заявила депутат Рийгикогу, глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски.