Эстония против возвращения права голоса России в ПАСЕ

В коротком заявлении после встречи президент напомнила предысторию вопроса: "В апреле 2014 года из-за событий в Крыму делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса, права возглавлять руководящие органы Ассамблеи и участвовать в наблюдательных миссиях. Важно помнить, что причиной этих санкций стало грубое нарушение Россией норм международного права".

"Хотя формально будут обсуждаться процедурные вопросы, все прекрасно понимают, что на самом деле решать будут вопрос о дальнейшем статусе России в этой организации", - сказал "Актуальной камере" депутат Рийгикогу, член эстонской делегации в ПАСЕ Ээрик-Нийлес Кросс.

Судя по словам будущего руководителя эстонской делегации, представители Эстонии не готовы голосовать за восстановление полномочий России в ПАСЕ, пишет rus.err.ee.