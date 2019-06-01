В США служащий городской администрации застрелил 12 человек

В городе Вирджиния Бич на востоке США местный чиновник вечером в пятницу, 31 мая, открыл беспорядочную стрельбу в здании городской администрации, убив как минимум 12 человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает информагентство dpa.

Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с преступником, пишет DW.com. При этом пуля попала в одного из них. От смерти полицейского спас бронежилет. Сам нападающий получил смертельное ранение.

На данный момент ничего неизвестно о мотивах преступника. По словам начальника местной полиции Джеймса Сервера, у следствия сейчас имеется больше вопросов, чем ответов.