Сегодня отмечается Международный день защиты детей

А художественный музей Куму в 11 часов проведет утренник для малышей от 1 до 3 лет: www.kumu.ekm.ee.

Маарду с размахом отметит Международный день защиты детей

В субботу, 1 июня, с 12.00 до 17.00 в парке Келламяе в Маарду пройдет празднование Международного дня защиты детей, принять участие в котором приглашаются взрослые и дети. Праздник начнется с красочного парада детского транспорта, который стартует в 11.00 от торгового центра Нурга (Нурга, 1).

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Маарду. По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, День защиты детей является напоминанием обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились и занимались любимым делом.

«В современном мире мы все не успеваем жить, и зачастую уделяем своим детям мало внимания. Наш праздник призван напомнить нам, взрослым, как это важно – дружить со своим ребенком, общаться с ним. Играйте со своими детьми, гуляйте с ними, учитесь с ними. Разделяйте их мир, верьте в них, а мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы маленьким маардусцам прекрасно жилось в нашем городе», - добавил Владимир Архипов.

Парад фантазийно украшенного детского транспорта соберет участников и зрителей у торгового центра Нурга, откуда в 11.00 они пройдут по главной улице города к парку Келламяе. В полдень на площадке у пруда начнется развлекательная программа для детей.

Для гостей выступят молодежные танцевальные коллективы, а все взрослые и дети смогут познакомиться с техникой полиции, спасательной службы и Союза обороны Эстонии. Детям и взрослым будет представлена возможность принять участие в творческих конкурсах, которые пройдут в палатке Молодежного центра. Для детей в парке будет установлен бесплатный батут.

На месте будут работать несколько торговых точек с горячей едой, сахарной ватой и безалкогольными напитками. Желающие смогут бесплатно поучаствовать в экскурсии на мини-поезде по Маарду и его окрестностям. Поезд отправляется в 12.30, 13.15 и 14.00 от остановки напротив магазина Rimi.

Насыщенные выходные продолжатся в воскресенье, 2 июня в 13.00 соревнованиями в Маардуском скейт-парке. Любители экстремального спорта смогут помериться мастерством во фристайле на велосипедах BMX, самокатах и скейтбордах.