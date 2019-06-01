Сегодня отмечается Международный день защиты детей

Сегодня в Международный день защиты детей в различных уголках Эстонии пройдут праздничные мероприятия.
В Таллиннском зоопарке пройдут различные занятия, а билет будет стоить всего 2 евро. Дошкольники вместе с купившим билет взрослым в этот день смогут посетить зоопарк бесплатно.
В программе Дней Старого города впервые - благотворительный Июньский забег Rimi. Пятикилометровую дистанцию можно будет преодолеть бегом или шагом, старт будет дан в 10 часов. Взносы за участие в Июньском забеге будут направлены в Таллиннский фонд детской больницы для организации летнего лагеря для детей, страдающих от лишнего веса. Информация: http://www.juunijooks.ee/.
В 13 часов у скульптуры трубочиста начнется традиционное шествие трубочистов, которые будут по пути на Ратушную площадь раздавать детям конфеты и воздушные шары.
В Хааберсти в этот день состоится дружеский забег по новой тропе здоровья в Ыйсмяэ. Соревнование начнется в 11 часов, сбор на парковке по адресу Вана-Раннамыйза-теэ, 8. Дополнительная информация о мероприятиях в этом районе.
В Мустамяэ в парке Мянни 1 и 2 июня пройдет семейный фестиваль, во время которого можно будет поиграть в игры, поучаствовать в соревнованиях, попрыгать на батутах и многое другое.
В Пыхья-Таллинне мероприятия пройдут в Летной гавани с 12 до 16 часов. В программе выступления юных певцов и танцоров, трюкачей и даже полицейских собак. Дополнительная информация.
В сотрудничестве с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта Эстонский молодежный союз обучения парусному спорту “STA Estonia” проведет 1 и 2 июня бесплатные учебные поездки под парусом для школьников от 12 до 18 лет. Поездки пройдут в Летной гавани, дополнительная информация и регистрация.
Из Летной гавани к реке Пирита можно будет прокатиться на морском такси, для детей будет действовать бесплатный билет.
Множество мероприятий пройдет и на Таллиннском ипподроме: катание на пони и лошадях, экскурсии, викторины, батуты и угощения.
А художественный музей Куму в 11 часов проведет утренник для малышей от 1 до 3 лет: www.kumu.ekm.ee.
Маарду с размахом отметит Международный день защиты детей
В субботу, 1 июня, с 12.00 до 17.00 в парке Келламяе в Маарду пройдет празднование Международного дня защиты детей, принять участие в котором приглашаются взрослые и дети. Праздник начнется с красочного парада детского транспорта, который стартует в 11.00 от торгового центра Нурга (Нурга, 1).
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Маарду. По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, День защиты детей является напоминанием обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились и занимались любимым делом.
«В современном мире мы все не успеваем жить, и зачастую уделяем своим детям мало внимания. Наш праздник призван напомнить нам, взрослым, как это важно – дружить со своим ребенком, общаться с ним. Играйте со своими детьми, гуляйте с ними, учитесь с ними. Разделяйте их мир, верьте в них, а мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы маленьким маардусцам прекрасно жилось в нашем городе», - добавил Владимир Архипов.
Парад фантазийно украшенного детского транспорта соберет участников и зрителей у торгового центра Нурга, откуда в 11.00 они пройдут по главной улице города к парку Келламяе. В полдень на площадке у пруда начнется развлекательная программа для детей.
Для гостей выступят молодежные танцевальные коллективы, а все взрослые и дети смогут познакомиться с техникой полиции, спасательной службы и Союза обороны Эстонии. Детям и взрослым будет представлена возможность принять участие в творческих конкурсах, которые пройдут в палатке Молодежного центра. Для детей в парке будет установлен бесплатный батут.
На месте будут работать несколько торговых точек с горячей едой, сахарной ватой и безалкогольными напитками. Желающие смогут бесплатно поучаствовать в экскурсии на мини-поезде по Маарду и его окрестностям. Поезд отправляется в 12.30, 13.15 и 14.00 от остановки напротив магазина Rimi.
Насыщенные выходные продолжатся в воскресенье, 2 июня в 13.00 соревнованиями в Маардуском скейт-парке. Любители экстремального спорта смогут помериться мастерством во фристайле на велосипедах BMX, самокатах и скейтбордах.