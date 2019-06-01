Галерея: в Таллинне открылась первая гостиница сети Ibis

Гостиница Accor Ibis в Таллинне - шестиэтажное здание, в котором имеются 190 номеров, два конференц-зала, ресторан и большая терраса. Средний размер гостиничных номеров - 17 квадратных метров.

В пяти номерах имеется сауна, также в гостинице есть две комнаты для людей с ограниченными возможностями. В летний период стоимость номера в среднем будет составлять от 60 до 80 евро за сутки.

В день открытия стоимость номера составит 91 евро, а в период Певческого праздника (с 4 по 7 июля) - более 100 евро. В низкий сезон цены будут находиться в диапазоне 50-60 евро за ночь.