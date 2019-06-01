Высокий сезон наступает не только на южных курортах: вас поджидают дачные воры

По данным анализа преступлений против собственности, проведенного международной охранной фирмой Rapid Security, в Эстонии максимальное количество краж на дачах приходится на июнь и октябрь. В течение этих двух месяцев совершается почти четверть всех летних краж, и в наибольшей опасности находятся дачи в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

«Воры, специализирующиеся на дачных кражах, активизируются в начале лета и осени, когда дачники еще не переехали на свои участки на все лето, но ценные вещи и и технику уже перевезли», - подчеркнул руководитель Rapid Security, эксперт по безопасности Валло Пылдма.

По его словам, в июне и октябре воруют крупные садовые или строительные инструменты и механизмы, что требует от воров больше усилий и умения. «В середине лета, когда хозяева находятся на даче, крадут более мелкую электронику, которую можно быстро схватить с подоконника или заскочив в незапертую дверь, - объяснил Пылдма. – Каждую седьмую летнюю кражу совершают через открытую дверь или окно, и из нашей собственной практики мы видим, что с дач часто крадут, когда люди работают в саду или находятся в непосредственной близости от дома».