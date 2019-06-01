Высокий сезон наступает не только на южных курортах: вас поджидают дачные воры
Дачные воры ждали начала июня, чтобы начать свою охоту на ваших дачных участках, предупреждает портал Kodustiil.
По данным анализа преступлений против собственности, проведенного международной охранной фирмой Rapid Security, в Эстонии максимальное количество краж на дачах приходится на июнь и октябрь. В течение этих двух месяцев совершается почти четверть всех летних краж, и в наибольшей опасности находятся дачи в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
«Воры, специализирующиеся на дачных кражах, активизируются в начале лета и осени, когда дачники еще не переехали на свои участки на все лето, но ценные вещи и и технику уже перевезли», - подчеркнул руководитель Rapid Security, эксперт по безопасности Валло Пылдма.
По его словам, в июне и октябре воруют крупные садовые или строительные инструменты и механизмы, что требует от воров больше усилий и умения. «В середине лета, когда хозяева находятся на даче, крадут более мелкую электронику, которую можно быстро схватить с подоконника или заскочив в незапертую дверь, - объяснил Пылдма. – Каждую седьмую летнюю кражу совершают через открытую дверь или окно, и из нашей собственной практики мы видим, что с дач часто крадут, когда люди работают в саду или находятся в непосредственной близости от дома».
За последние пять лет в Эстонии было зарегистрировано в среднем 170 летних краж в год. Из них 40 процентов приходится на Ида-Вирумаа и 22 процента - на Харьюмаа. «Почти каждый год эстонские дачные товарищества посещали прибывавшие с юга группы воров-гастролеров, - отметил Пылдма. - В долгосрочной перспективе количество летних краж будет уменьшаться, хотя бы из-за лучшей доступности охранного оборудования. Недорогие и высококачественные охранные системы сейчас устанавливаются на основе решений умного дома: это дистанционное управление отоплением и электрооборудованием, включение датчиков проникновения, противопожарной сигнализации».