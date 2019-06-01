Сб, 1.06.2019
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Высокий сезон наступает не только на южных курортах: вас поджидают дачные воры
Сто семьдесят обворованных дач в год в Эстонии за последние пять лет – много или мало?

Дача.

ФОТО: Caro / Scanpix

Дачные воры ждали начала июня, чтобы начать свою охоту на ваших дачных участках, предупреждает портал Kodustiil.

По данным анализа преступлений против собственности, проведенного международной охранной фирмой Rapid Security, в Эстонии максимальное количество краж на дачах приходится на июнь и октябрь. В течение этих двух месяцев совершается почти четверть всех летних краж, и в наибольшей опасности находятся дачи в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

 «Воры, специализирующиеся на дачных кражах, активизируются в начале лета и осени, когда дачники еще не переехали на свои участки на все лето, но ценные вещи и и технику уже перевезли», - подчеркнул руководитель Rapid Security, эксперт по безопасности Валло Пылдма.

По его словам, в июне и октябре воруют крупные садовые  или строительные инструменты и механизмы, что требует от воров больше усилий и умения.  «В середине лета, когда хозяева находятся на даче, крадут более мелкую электронику, которую  можно быстро схватить с подоконника или заскочив в незапертую дверь, - объяснил Пылдма. – Каждую седьмую летнюю кражу совершают через открытую дверь или окно, и из нашей собственной практики мы видим, что с дач часто крадут, когда люди работают в саду или находятся в непосредственной близости от дома».

За последние пять лет в Эстонии было зарегистрировано в среднем 170 летних краж в год. Из них 40 процентов приходится на Ида-Вирумаа и 22 процента  - на Харьюмаа. «Почти каждый год эстонские дачные товарищества посещали прибывавшие с юга группы воров-гастролеров, - отметил Пылдма. - В долгосрочной перспективе количество летних краж будет уменьшаться, хотя бы из-за лучшей доступности охранного оборудования. Недорогие и высококачественные охранные системы сейчас устанавливаются на основе решений  умного дома: это дистанционное управление отоплением и электрооборудованием, включение датчиков проникновения, противопожарной сигнализации».

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