Фото: в Харьюмаа ждет покупателя дом, вызывающий легкую ностальгию

Уютный дом, общей площадью 132 квадратных метра, несомненно, обустраивался с большой любовью и старанием. Впечатляющий дом удивляет на каждом шагу даже на фотографиях.

ФОТО: KV.EE

Дом подходит для тех, кто ценит уединение и близость к природе, а также хочет иметь доступ ко всему необходимому для жизни.

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2014 году дом еще не имеет разрешение на эсплуатацию, но оформление соответсвующих документов уже идет и затраты на это включены в стоимость дома. При строительстве и отделке использовались высококачественные материалы. В доме особенно высокие потолки и сдаланные по специальному заказу окна.

ФОТО: KV.EE

В доме четыре спальни, большая кухня, гостиная, ванная, терраса и, конечно, техническое помещение. На большом участке земли можно построить надворные постройки или увеличить площадь дома.