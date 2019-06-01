Фото: в Харьюмаа ждет покупателя дом, вызывающий легкую ностальгию

Очаровательный стильный дом находится в двадцати пяти километрах от Таллинна и в четырех - от Кохила, рассказывает портал Kodustiil.
Уютный дом, общей площадью 132 квадратных метра, несомненно, обустраивался с большой любовью и старанием. Впечатляющий дом удивляет на каждом шагу даже на фотографиях.
Дом подходит для тех, кто ценит уединение и близость к природе, а также хочет иметь доступ ко всему необходимому для жизни.
Построенный в 2014 году дом еще не имеет разрешение на эсплуатацию, но оформление соответсвующих документов уже идет и затраты на это включены в стоимость дома. При строительстве и отделке использовались высококачественные материалы. В доме особенно высокие потолки и сдаланные по специальному заказу окна.
В доме четыре спальни, большая кухня, гостиная, ванная, терраса и, конечно, техническое помещение. На большом участке земли можно построить надворные постройки или увеличить площадь дома.
Подробности об этом замечательном доме можно найти на странице портала недвижимости KV.EE.