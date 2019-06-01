Партия реформ инициирует вотум недоверия Марту Хельме на следующей неделе

"Заявление о вотуме недоверия у нас готово и скреплено подписями, им ы не хотели вносить его на этой неделе, потому что на повестку попали темы финансирования науки и прочее, которые требовали больше внимания, но в начале следующей недели мы это обязательно сделаем", - сообщила в пятницу председатель Партии реформ Кая Каллас новостному порталу ERR.

О намерении вынести Хельме вотум недоверия реформисты сообщили 16 мая, а спустя пять дней опубликовали список своих упреков к министру, который включает в себя ущерб репутации Эстонии, ложные заявления и оскорбления в адрес социальных групп, пишет rus.err.ee.

Инициировать вотум недоверия правительству, премьер-министру или министру можно, если такое заявление подпишут не менее одной пятой депутатов Рийгикогу, в котором Партии реформ принадлежит 34 из 101 мандата.