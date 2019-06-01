Меган Маркл затеяла идеальный ремонт

Принц Гарри и Меган Маркл подали в совет района Виндзор и Мейденхед заявку на реконструкцию особняка Frogmore Cottage. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.
По информации издания, поданная заявка соответствует второй степени реконструкции, которая предусматривает внешние изменения дверей, стен и окон здания. Супруги также намерены установить в саду освещение и обновить хозяйственные постройки.
«Герцогиня очень вовлечена в проект и хочет, чтобы окончательный вариант стал для них идеальным», — приводит The Mirror слова источника.
Frogmore Cottage — особняк семнадцатого века, официальная резиденция герцогов Сассекских. Известен своим парком с оранжереями и усыпальницами герцогини Кентской, королевы Виктории и принца Альберта.
О переезде принца Гарри и Меган Маркл во Frogmore Cottage из Кенсингтонского дворца стало известно в апреле 2019-го. 6 мая Меган Маркл родила сына, которого супруги назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.