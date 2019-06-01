Нефть опустилась ниже 62 долларов за баррель

Стоимость нефти, рухнувшая накануне почти на 4%, в пятницу продолжила падение. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизил на 5,17% - до 61,95 доллара за баррель, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.
При этом цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% - до 53,5 долларов за баррель.
Наблюдатели отмечают, что нефть ускорила падение после публикации в пятницу данных о запасах энергоносителей в США, указавших на менее значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти на прошлой неделе.
Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 16 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.
Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.
В центре внимания трейдеров остаются события на Ближнем Востоке, а также торговые переговоры США и Китая. Эскалация торгового спора Вашингтона и Пекина способствует росту опасений замедления глобального подъема и снижения спроса на нефть.
Нарастающая напряженность в отношениях США и Ирана создает риски для поставок нефти из ближневосточного региона, отмечают эксперты.