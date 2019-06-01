Галерея: уютный скандинавский кантри в новой коллекции Nordic House

Скандинавский стиль в оформления дома и нордическая философия домашнего уюта уже давно покорили мир. Дизайнеры из разных стран в той или иной мере используют элементы скандинавского стиля в своих работах, а ведущие мировые мебельные бренды обязательно включают скандинавские предметы в свои новые коллекции. Так, в Англии с 2009 года существует компания Nordic House, которая помогает поклонникам стиля воссоздать уникальный северный уют у себя дома.