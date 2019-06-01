Сб, 1.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Галерея: уютный скандинавский кантри в новой коллекции Nordic House

Сегодня мы, с помощью блога об интерьере Pufik, делимся фотографиями из нового каталога английской дизайнерской компании Nordic House. 

Скандинавский стиль в оформления дома и нордическая философия домашнего уюта уже давно покорили мир. Дизайнеры из разных стран в той или иной мере используют элементы скандинавского стиля в своих работах, а ведущие мировые мебельные бренды обязательно включают скандинавские предметы в свои новые коллекции. Так, в Англии с 2009 года существует компания Nordic House, которая помогает поклонникам стиля воссоздать уникальный северный уют у себя дома. 

Смотрите галерею!

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