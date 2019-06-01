Сб, 1.06.2019
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Трамп заверил геев во всем мире в своей поддержке

USA president Donald Trump.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп заверил гомо- и транссексуалов во всем мире в своей поддержке. "Моя администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях", - написал он в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 31 мая, по случаю начинающегося в США в июне месячника движения ЛГБТ Pride Month.

В течение этого месяца геи, лесбиянки, би- и транссексуалы будут открыто демонстрировать свою ориентацию и добиваться большей терпимости к себе, пишет DW.com.

Трамп отметил, что в предстоящий месяц следует не только воздавать должное тому выдающемуся вкладу, который внесли в "нашу великую страну" геи, лесбиянки, би- и транссексуалы, но и проявить солидарность со многими представителями ЛГБТ-сообщества в десятках стран мира, которые за свою сексуальную ориентацию подвергаются наказаниям, тюремному заключению и даже казням.

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