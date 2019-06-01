Трамп заверил геев во всем мире в своей поддержке

Президент США Дональд Трамп заверил гомо- и транссексуалов во всем мире в своей поддержке. "Моя администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях", - написал он в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 31 мая, по случаю начинающегося в США в июне месячника движения ЛГБТ Pride Month.