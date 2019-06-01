Трамп заверил геев во всем мире в своей поддержке

Президент США Дональд Трамп заверил гомо- и транссексуалов во всем мире в своей поддержке. "Моя администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях", - написал он в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 31 мая, по случаю начинающегося в США в июне месячника движения ЛГБТ Pride Month.
As we celebrate LGBT Pride Month and recognize the outstanding contributions LGBT people have made to our great Nation, let us also stand in solidarity with the many LGBT people who live in dozens of countries worldwide that punish, imprison, or even execute individuals....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.
В течение этого месяца геи, лесбиянки, би- и транссексуалы будут открыто демонстрировать свою ориентацию и добиваться большей терпимости к себе, пишет DW.com.
Трамп отметил, что в предстоящий месяц следует не только воздавать должное тому выдающемуся вкладу, который внесли в "нашу великую страну" геи, лесбиянки, би- и транссексуалы, но и проявить солидарность со многими представителями ЛГБТ-сообщества в десятках стран мира, которые за свою сексуальную ориентацию подвергаются наказаниям, тюремному заключению и даже казням.