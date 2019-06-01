Сольман: День защиты детей — отличное время, чтобы уделить своему ребенку еще больше внимания

«День защиты детей — это отличное время, чтобы уделить своему ребенку — большому или маленькому — еще больше внимания, чем обычно, и погладить его по голове, - передало МВД слова Сольман. - Каждый ребенок — сам по себе ценность и самое дорогое, что есть у его родителей. Мы можем хотеть, чтобы в Эстонии рождались дети и росло население, но важно думать о том, как хорошо себя чувствуют уже существующие люди».

«Во многих ситуациях нужны не обязательно деньги, но больше внимания. В других недостаточно одного внимания, а нужны деньги, - отметила Сольман и добавила, что нельзя отрицать важность чувства экономической уверенности. - Родительская компенсация и поднявшееся недавно детское и семейное пособие — 520 евро в месяц начиная с третьего ребенка — являются одним из наиболее влиятельных факторов, увеличивших число рождений в Эстонии. Чувство уверенности наряду с компенсациями вселяет также среда, поддерживающая близкие семейные отношения. У государства есть шанс и задача сформировать дружелюбную к семьям Эстонию».

«Одна из главных проблем для молодых и многодетных семей — это жилье, а жилье — это основа чувства безопасности. Цель нынешней коалиции — обеспечить таким семьям возможность получить при государственном поручительстве и без обязательного самофинансирования кредит на покупку или ремонт жилья. Даже дети, родившиеся, так сказать, в стесненных обстоятельствах, заслуживают стабильной среды проживания. Это шанс для государства погладить наших детей по голове», - пояснила Сольман.

«Жизнь создает непредвиденные ситуации, где сложности могут сделать семью турбулентной. Везде в мире есть бедность, нужда и заброшенность, их пытались и продолжают пытаться ликвидировать, но пока это не получилось, - сказала Сольман в видеообращении. - Здесь, в Эстонии, абсолютная бедность детей при нынешнем общем уровне развития является постыдной и должна быть полностью ликвидирована. В Эстонии нужно обязательно начинать именно с детей и семей с детьми. Должно быть само собой разумеющимся, что у каждого ребенка есть право на достойные жизнь, питание и жилье. Мы в этой коалиции берем в сотрудничестве с местными самоуправлениями курс на то, чтобы в каждом местном самоуправлении было не менее одного работника по защите прав детей на тысячу детей. Государство в определенных ситуациях может замечать возникающие в семьях проблемы и минимизировать их, вовремя предлагая помощь».

«Предстоящие летние каникулы — это замечательное время для детей. В то же время, для работающих родителей это долгий период, когда они не могут присматривать за детьми и им приходится договариваться с бабушками, дедушками и нянями. Но не у всех есть и такая возможность. В то же время, где-то не хватает бесплатных школьных обедов, которые не дают на переменах, деятельности, которую не организуют», - сказала Сольман и добавила, что государство в сотрудничестве с местными самоуправлениями может предложить необходимую поддержку в виде бесплатного летнего образования по интересам, бесплатных летних группы или кафе, чтобы ни один ребенок не оставался в одиночестве.

«В Эстонии — и в мире в целом — рождается все больше особенных детей, и это связано не только с окружающей средой и питанием. Сегодня нет однозначных решений для проблемы своеобразных и особенных детей. Инклюзивное образование — это хорошо, когда рядом с особенным ребенком находится опорное лицо. Учителя обычных школ и эти дети с родителями испытывают стресс, когда особенности детей не получается учитывать в той мере, которая нужна для их развития. Чтобы помогать в воспитании детей, нам нужны опорные системы, опорные лица, программы подготовки для родителей и они не должны зависеть от места проживания, - сказала Сольман. - Мои размышления на тему Дня защиты детей получились немного грустными, но все же исполненными надежды. Я знаю, что мы многое можем сделать вместе».