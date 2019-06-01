Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом

В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе прогремели взрывы, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл", сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске возросло до четырех человек, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"На данный момент известно о четырех пострадавших, они поступили с колото-резаными ранами", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Другой источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы.
"В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.
Ранее сообщалось о взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске.