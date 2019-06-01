Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом: около 80 пострадавших
В результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали почти 80 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.
Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске возросло до 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет. 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.
Серия взрывов на ГосНИИ «Кристалл» произошла днем 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.
ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.
Власти пока не видят угрозы новых взрывов на оборонном заводе в Дзержинске
Угрозы повторных взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске пока нет, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.
"Угрозы взрывов пока нет, проводится разведка",- сказал Краснов в эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
По его словам, пожарные надеются в скором времени локализовать возгорание.
Ранее представитель ГосНИИ "Кристалл" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал он. "По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - отметил представитель предприятия.
Между тем два человека числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе "Кристалл" в городе Дзержинском, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. "У нас есть понимание, что двое пропали без вести", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова.
Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.
АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.
Между тем почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.
Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе трех километров
В результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске выбиты стекла в домах в самом городе, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Виктор Краснов.
"Взрыв пошел в 11:45 по московскому времени. Выбиты стекла в радиусе трёх километров, на заводских территориях, затронут край города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Сейчас работает штаб, куда вошли все службы быстрого реагирования, медицина катастроф. Ситуация полностью под контролем, губернатор на постоянной связи со штабом. Он прекратил командировку и вылетел в Нижний Новгород", - отметил он.
Сообщения о взрывах появились около 12:00 по таллиннскому времени в соцсети "Типичный Дзержинск".
"Делаем ставки, что опять. Окна в домах вылетают. Что за ужас", - пишет один из участников.
"У меня на Октябрьской, в 63 доме, дом пошатнуло", - сообщал другой.
В пресс-службе администрации Дзержинска агентству сообщили, что "население уже дважды проинформировано по системам оповещения об отсутствии угрозы повторного взрыва".
Там также отметили, что после инцидента в некоторых зданиях наблюдались проблемы со светом.
Жители Дзержинска запаниковали. В соцсетях прошел слух, что на предприятии производится ядерное оружие. Люди боятся радиации.
Тем временем в оперативном штабе местных жителей призывают не поддаваться панике. Никаких ядерных снарядов на заводе не производится, радиация городу не грозит.
"Это слухи, не верьте. Радиации нет, снарядов таких нет, людей просто пугают", – приводит телеграм-канал "неДума" слова спасателя.