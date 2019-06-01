Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом: около 80 пострадавших

Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске возросло до 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет. 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.

Серия взрывов на ГосНИИ «Кристалл» произошла днем 1 июня. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать технологические нарушения при производстве тротила.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

Власти пока не видят угрозы новых взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

Угрозы повторных взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске пока нет, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

"Угрозы взрывов пока нет, проводится разведка",- сказал Краснов в эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, пожарные надеются в скором времени локализовать возгорание.

Ранее представитель ГосНИИ "Кристалл" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал он. "По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - отметил представитель предприятия.

Между тем два человека числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе "Кристалл" в городе Дзержинском, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. "У нас есть понимание, что двое пропали без вести", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова.

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Между тем почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.

Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе трех километров

В результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске выбиты стекла в домах в самом городе, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Виктор Краснов.

"Взрыв пошел в 11:45 по московскому времени. Выбиты стекла в радиусе трёх километров, на заводских территориях, затронут край города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Сейчас работает штаб, куда вошли все службы быстрого реагирования, медицина катастроф. Ситуация полностью под контролем, губернатор на постоянной связи со штабом. Он прекратил командировку и вылетел в Нижний Новгород", - отметил он.

Сообщения о взрывах появились около 12:00 по таллиннскому времени в соцсети "Типичный Дзержинск".

"Делаем ставки, что опять. Окна в домах вылетают. Что за ужас", - пишет один из участников.

"У меня на Октябрьской, в 63 доме, дом пошатнуло", - сообщал другой.

В пресс-службе администрации Дзержинска агентству сообщили, что "население уже дважды проинформировано по системам оповещения об отсутствии угрозы повторного взрыва".

Там также отметили, что после инцидента в некоторых зданиях наблюдались проблемы со светом.

Жители Дзержинска запаниковали. В соцсетях прошел слух, что на предприятии производится ядерное оружие. Люди боятся радиации.

Тем временем в оперативном штабе местных жителей призывают не поддаваться панике. Никаких ядерных снарядов на заводе не производится, радиация городу не грозит.