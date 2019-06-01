Видео: что делать в цветнике в июне

В июне дел у цветовода хоть отбавляй. Цветы радуют глаз пышными соцветиями, а вредители подъедают листочки, солнце иссушает почву, и растениям нужна поддержка. Традиционно в июне большее внимание стоит уделить своевременным поливам, регулярным подкормкам. Постоянная забота о цветнике позволит его обитателям сформировать мощную корневую систему и не бояться суровых зим, рассказывает Antonovsad.ru.
Основные работы в цветнике в июне сводятся к прополке, обрезке и подкормке. Не забываем про поливы и уход за капризными красавицами.
Продолжают посадку рассады однолетних цветов. Из цветников убирают отцветающие двулетники: маргаритку, виолу. На их место высаживают фуксии, пеларгонию, колеус, бальзамины.
1. Высадка рассады и посев
В начале месяца высаживают рассаду однолетних цветов: левкой, калибрахоа, петунии, бакопа и другие. Перед высадкой стоит свериться с прогнозом погоды — не обещают ли заморозки.
2. Подкормка цветов
Все декоративные растения систематически пропалывают и подкармливают удобрениями. Для подкормок в июне вносят азот. Аммиачную селитру не используют, а поливают настоем травы.
Для приготовления травяного настоя:
- взять мясистые сорняки: сныть, крапиву, лебеду,
- стебли измельчить,
- залить водой вместе с остатками хлеба и варенья.
3. Полив пионов в июне
Пионы после цветения в июне требуют особого ухода - их надо поливать весь сезон до конца августа — в этот период закладываются цветочные почки будущего года.
4. Обрезка цветов в июне
Сразу после цветения цветоносы нужно обрезать, чтобы растения не тратили лишние силы на формирование семян в ущерб развитию корневой системы. Регулярно косят газоны и подстригают живые изгороди. У привитых роз и сирени обязательно удаляют дикую поросль.
5. Выкопка луковичных
Разросшиеся за 3—5 лет мелколуковичные (пролеска, крокус, подснежник, мускари и др.) выкапывают, когда пожелтеет листва, и после просушки хранят в проветриваемом помещении. При пожелтении листьев выкапывают тюльпаны и гиацинты.
С 20 июня нужно приступать к выкопке тюльпанов и заложить их на хранение в сухое темное проветриваемое, помещение.
Нарциссы не трогаем, не обрезаем, не выкапываем.
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