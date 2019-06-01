Сб, 1.06.2019
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Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Йоэ

Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Йое.

ФОТО: Lääne prefektuur

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что, начиная с раннего утра 31 мая пропал 80-летний Йоэ, который ушел из дома, что расположен в Пярну в Kuldne Kodu.

Так как у мужчины проблемы со здоровьем, то у него на руке есть цепочка с его личными данными. Йоэ может передвигаться пешком или на автобусе, в городе или рядом с городом.

Рост Йоэ примерно 165 см, у него короткие седые волосы и серые глаза. Известно, что он во время ходьбы семенит. Уходя из дома, он был одет в флисовую кофту тёмного цвета и брюки, на голове была меховая шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112.

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