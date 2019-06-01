Видео: в Ласнамяэ представили необычный дрон, который могут использовать для охраны стены Трампа

В четверг днем в Ласнамяэ в парке Паэ состоялась презентация разработанного в Эстонии дрона, работающего на водородном топливе. По словам главы предприятия, занимающегося его разработкой, интерес к данному устройству проявляют представители США, пишет Postimees.
Презентация проходила рядом с районной управой Ласнамяэ. По словам основателя и главы компании Skycorp OÜ Марека Алликсоо, одним из преимуществ такого дрона является более продолжительное летное время. «Работающий на водороде дрон позволяет летать на дальние расстояния, он более эффективен», - заявил он.
Вторым преимуществом перед работающем на электричестве дроном является возможность быстрой дозаправки. «Данное преимущество можно оценить в том случае, если дрон необходимо держать в небе на протяжении всего дня. Нет необходимости переживать о том, имеется ли при себе достаточный запас аккумляторов», - заявил он.
По словам Алликсоо, повышенный интерес к дрону испытывают представители военной отрасли, прежде всего занимающиеся охраной государственной границы. «При охране границы важно, чтобы устройство могло находиться в небе продолжительное время. Если кто-то пересечет границу, необходимо продолжать за нарушителем слежку», - сказал он.
Глава предприятия выразил надежду, что их дроны могут быть привлечены к охране восточной границы. «Очень хотелось бы! Но пока мы были более активны на зарубежных рынках», - заявил он, а также добавил, что потенциальным клиентом являются США.
«Наши дроны отлично подойдут для охраны их южной границы», - предположил Аликсоо, но не пожелал рассказать подробнее о том, как далеко продвинулись переговоры.
Цены на подобный дрон начинаются от 35 000 евро. «Единственным минусом этого дрона является его высокая цена», - признал Алликсоо, но, по его словам, этот недостаток перекрывают низкая стоимости обслуживания и высокая эффективность работы.