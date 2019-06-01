Китай ввел новые пошлины на товары из США

Кроме того, в свете конфликта вокруг телекоммуникационной компании Huawei в Пекине заявили о возможном ограничении экспорта редкоземельных металлов, которые представляют особую ценность для индустрии высоких технологий. Китай также объявил о черном списке ненадежных иностранных предприятий, пишет DW.com.

Ранее Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Китай должен платить многомиллиардные налоги. Эксперты полагают, что бóльшая часть дополнительных расходов ляжет на плечи американских потребителей и импортеров.

Скандал вокруг Huawei

Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.