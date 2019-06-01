Китай ввел новые пошлины на товары из США

Руководство Китая объявило о введении новых пошлин на американские товары. С субботы, 1 июня, товары из США общей стоимостью в 60 миллиардов долларов облагаются пошлинами в размере от 5 до 25 процентов. Новые правила распространяются примерно на 5400 наименований продукции, среди которых - косметические товары, кофе-машины, спортивная экипировка, музыкальные инструменты, презервативы, бриллианты и вино.
Кроме того, в свете конфликта вокруг телекоммуникационной компании Huawei в Пекине заявили о возможном ограничении экспорта редкоземельных металлов, которые представляют особую ценность для индустрии высоких технологий. Китай также объявил о черном списке ненадежных иностранных предприятий, пишет DW.com.
Ранее Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Китай должен платить многомиллиардные налоги. Эксперты полагают, что бóльшая часть дополнительных расходов ляжет на плечи американских потребителей и импортеров.
Скандал вокруг Huawei
Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.
Руководство Huawei 29 мая подала иск в США с требованием признать противозаконным включение концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний. В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности.