Сб, 1.06.2019
Безопасная восточная граница – это самоокупаемая инвестиция. Таави Рыйвас

Китай ввел новые пошлины на товары из США

Hiina asepeaminister Liu He (paremal) vaatab pealt, kuidas USA rahandusminister Steven Mnuchin (keskel) vahetab kohti USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeriga (vasakul) enne poolte istungit Pekingis 1. mail.

ФОТО: © POOL New / Reuters / Scanpix

Руководство Китая объявило о введении новых пошлин на американские товары. С субботы, 1 июня, товары из США общей стоимостью в 60 миллиардов долларов облагаются пошлинами в размере от 5 до 25 процентов. Новые правила распространяются примерно на 5400 наименований продукции, среди которых - косметические товары, кофе-машины, спортивная экипировка, музыкальные инструменты, презервативы, бриллианты и вино.

Кроме того, в свете конфликта вокруг телекоммуникационной компании Huawei в Пекине заявили о возможном ограничении экспорта редкоземельных металлов, которые представляют особую ценность для индустрии высоких технологий. Китай также объявил о черном списке ненадежных иностранных предприятий, пишет DW.com.

Ранее Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Китай должен платить многомиллиардные налоги. Эксперты полагают, что бóльшая часть дополнительных расходов ляжет на плечи американских потребителей и импортеров.

Скандал вокруг Huawei

Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

Руководство Huawei 29 мая подала иск в США с требованием признать противозаконным включение концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний. В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ