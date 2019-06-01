Фото: красивая квартира в странном доме рядом с портом

Квартира общей площадью 47,8 м² расположена на втором этаже шестиэтажного дома и состоит из просторной гостиной с кухней, спальни и ванной комнаты с туалетом.

ФОТО: KV.EE

В гостиной три больших окна, которые дают много света. Из окон открывается прекрасный вид на Старый город и пристань для яхт. Освежающий ремонт сделан пару лет назад. Так же в спальне есть большой раздвижной шкаф-купе и отдельный вход в ванную комнату.

ФОТО: KV.EE

Дом расположен в престижном районе Таллинна. В нескольких минутах ходьбы находятся Старый город, гавань с белоснежными яхтами, замечательный квартал Rotermanni с торговой улицей и хорошими ресторанами, кинотеатр Coca-Cola Plaza, Национальная опера, торговые центры - Nautica, Viru Keskus.

ФОТО: KV.EE

Квартира расположена в непосредственной близости от терминалов пассажирского порта, что очень удобно для поездок в соседние страны.

Счета за коммунальные услуги составляют летом - 55 евро, а зимой - 140 евро. К квартире относится парковочное место на территории, закрытой шлагбаумом. Новому владельцу остается вся мебель, кроме кровати и торшера, а также вся бытовая техника: посудомоечная машина, индукционная плита, холодильник, стиральная машина, телевизор.