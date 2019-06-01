Экс-футболист "Реала" и сборной Испании погиб в автокатастрофе

Рейес является воспитанником клуба "Севилья". За первую команду он дебютировал в сезоне-1999/00. В январе 2004 года он перешел в "Арсенал" за 20 млн евро. Сезон-2006/07 он на правах аренды провел в "Реале".

В 2007 году он стал игроком "Атлетико" за 12 млн евро. Впоследствии нападающий также поиграл за "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову" и китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард".

В "Эстремадуру" Рейес отправился на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико". В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил четыре мяча.