Россия впервые опубликовала оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией
Впервые опубликованы сканы советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа, то есть Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Помимо договора о ненападении между СССР и Германией также обнародованы сканы секретного дополнительного протокола. В нем говорится о разграничении сфер интересов Москвы и Берлина в Восточной Европе, передает "Это Москвы".
В руководстве фонда рассказали, что документы предоставил МИД России. Тексты договора публиковались еще в 90-е годы, однако визуальные образы до этого – ни разу. Историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта.
Советский оригинал на русском языке можно посмотреть здесь.