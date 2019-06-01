Сб, 1.06.2019
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Россия впервые опубликовала оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией
И секретный протокол

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Риббентроп, Гаус, Сталин, Молотов, Хольгер в августе 1939 года.

ФОТО: «Faatum. Eesti tee hävingule 1939-1940» (SE&JS 2009), internet, arhiiv

Впервые опубликованы сканы советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа, то есть Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. 

Помимо договора о ненападении между СССР и Германией также обнародованы сканы секретного дополнительного протокола. В нем говорится о разграничении сфер интересов Москвы и Берлина в Восточной Европе, передает "Это Москвы".

В руководстве фонда рассказали, что документы предоставил МИД России. Тексты договора публиковались еще в 90-е годы, однако визуальные образы до этого – ни разу. Историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта.

Советский оригинал на русском языке можно посмотреть здесь

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