Россия впервые опубликовала оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией

Помимо договора о ненападении между СССР и Германией также обнародованы сканы секретного дополнительного протокола. В нем говорится о разграничении сфер интересов Москвы и Берлина в Восточной Европе, передает "Это Москвы".

В руководстве фонда рассказали, что документы предоставил МИД России. Тексты договора публиковались еще в 90-е годы, однако визуальные образы до этого – ни разу. Историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта.